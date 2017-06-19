В США медведь убил подростка во время гонки

В США во время соревнований в парке на 16-летнего парня напал медведь. Смотритель Государственного парка "Чугач" успел выстрелить хищнику в морду, однако животное убежало. От полученных травм подросток скончался.
Юноша принимал участие в мемориальном забеге имени Роберта Спурра среди юниоров. Перед нападением он успел прислать сообщение организатору гонки о том, что его преследует медведь.
— Я направился в его сторону, чтобы выяснить происходящее. Я был очень потрясён, когда получил сообщение, — прокомментировал организатор забега Брэд Прекоски.
Погибшего подростка обнаружили в миле от беговой тропы. Неясно, при каких обстоятельствах подросток сошёл с дистанции.
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