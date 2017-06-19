После наезда на толпу лондонский террорист умолял убить его

Как рассказывают очевидцы, мужчина после произошедшего несколько раз повторил свою просьбу.

Совершивший наезд на пешеходов в Лондоне мужчина после произошедшего дважды обратился к очевидцам: "Убейте меня! Убейте меня". Он также заявил, что хотел расправиться со всеми прихожанами, сообщает BuzzFeed.

По последним данным, один человек скончался, восемь госпитализированы и двоим оказана помощь на месте после того, как фургон врезался в толпу в окрестностях Finsbury Park. Водитель попытался сбежать, но был задержан правоохранителями. Очевидцы трагедии утверждают, что мужчина также произнёс фразу: "Я сделал свою часть".

Лайф ведёт текстовую трансляцию. Всю хронику событий в Лондоне вы можете посмотреть здесь.