После наезда на толпу лондонский террорист умолял убить его

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После наезда на толпу лондонский террорист умолял убить его

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Фото: © REUTERS/Hannah McKay

Как рассказывают очевидцы, мужчина после произошедшего несколько раз повторил свою просьбу.

Совершивший наезд на пешеходов в Лондоне мужчина после произошедшего дважды обратился к очевидцам: "Убейте меня! Убейте меня". Он также заявил, что хотел расправиться со всеми прихожанами, сообщает BuzzFeed.

По последним данным, один человек скончался, восемь госпитализированы и двоим оказана помощь на месте после того, как фургон врезался в толпу в окрестностях Finsbury Park. Водитель попытался сбежать, но был задержан правоохранителями. Очевидцы трагедии утверждают, что мужчина также произнёс фразу: "Я сделал свою часть".

Лайф ведёт текстовую трансляцию. Всю хронику событий в Лондоне вы можете посмотреть здесь.

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