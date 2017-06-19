Бывший боец UFC Тим Хейг скончался из-за травм, полученных во время поединка

Во время боя в Эдмонтоне Хейг был нокаутирован соотечественником Адамом Брейдвудом.

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Хейг скончался спустя неделю после проигранного им любительского боксёрского поединка. Травмы, полученные во время боя, оказались смертельными, сообщает портал World boxing news.

Последний бой 34-летнего канадского спортсмена проходил в городе Эдмонд и продлился два раунда. Хейг был нокаутирован соотечественником Адамом Брейдвудом. После боя Тима Хейга отправили в больницу, где у него была диагностирована кома. Спортсмен скончался, не приходя в сознание.

Отметим, на счету Хейга числится 34 боя по правилам смешанных единоборств (ММА), из которых 21 окончились победами (15 нокаутом). Последний бой Тима Хейга по правилам ММА состоялся в Сочи, где он уступил поляку Михалу Андрышаку.