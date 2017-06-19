В Московском зоопарке родился ласковый 90-килограммовый слонёнок

Любимая его забава — хоботом приподнять палки или разбросать траву, сообщили представители пресс-службы.

Детёныш азиатского слона родился в Московском зоопарке. Вскоре посетители смогут увидеть малыша в павильоне "Слоны".

— Любимая его забава — хоботом приподнять палки или разбросать траву. При рождении слонёнок весил около 90 килограммов, — отметили в пресс-службе зоопарка.

Как подчеркнули в пресс-службе, малыш очень ласковый. Так, большую часть времени он проводит с мамой, которая кормит его молоком каждые полтора часа. Родители детёныша — 37-летний Памир и 36-летняя Пипита — живут в Московском зоопарке с 1985 года. А в вопросах воспитания маме-слонихе помогает старшая сестра слонёнка Киприда.