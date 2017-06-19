Грузовик сбил людей в Лондоне, когда те помогали упавшему в обморок пенсионеру

Жертвой наезда лондонского террориста стал один человек, восьмерых доставили в больницу, а двоим оказали помощь на месте.

Фургон совершил наезд на прихожан у мечети в Лондоне, когда те собрались помочь потерявшему сознание пенсионеру. Как сообщает газета Daily Mail, скорее всего, пожилой мужчина упал в обморок из-за жары.

Один из очевидцев рассказал, что спустя пару минут после того как он отошёл от пенсионера, в толпу людей врезался грузовик.

Как ранее сообщал Лайф, 48-летний мужчина, находясь за рулём фургона, протаранил толпу прихожан у мечети на севере Лондона. По данным полиции, жертвой наезда стал один человек, ещё восьмерым потребовалась госпитализация.

Подробности происшествия читайте в текстовой трансляции Лайфа.