Центробанк отозвал лицензии у "Фидбэка" и "Расчётного финансового дома"

Обе небанковские кредитные организации были уличены регулятором в сомнительных и теневых транзитных и валютных операциях.

Банк России с 19 июня аннулировал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух небанковских кредитных организаций — "Фидбэк" и "Расчётный финансовый дом". Об этом сообщается на официальном сайте центрального регулятора.

Как отмечает пресс-служба Центробанка, решение об отзыве лицензий было принято в связи с уклонением организаций от исполнения законодательства РФ. В частности, в области противодействия легализации (отмыванию) полученных преступным путём денежных средств, финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов.

Отметим, на 1 июня 2017 года "Расчётный финансовый дом" и "Фидбэк" по величине активов занимали 570-е и 571-е место соответственно.