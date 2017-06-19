Порошенко планирует заменить АТО на "мирную реинтеграцию" Донбасса

Официальный Киев прорабатывает документ, предусматривающий прекращение "антитеррористической операции" на юго-востоке страны и введение вместо неё военного положения, передаёт "Коммерсант".

По данным издания, законопроект о "реинтеграции Донбасса" может поступить на рассмотрение Верховной рады уже на этой неделе, когда президент Украины Пётр Порошенко будет находиться с официальным визитом в США. Суть документа сводится к тому, чтобы показать территориям ДНР и ЛНР преимущество нахождения в составе Украины.

В частности, официальный Киев готов отказаться от АТО в пользу введения военного положения в Мариуполе, Марьинке, Краматорске, Славянске и Авдеевке.

— Военное положение вовсе не означает, что Украина склоняется к военному сценарию,— цитирует издание слова источника в администрации Порошенко. — Суть изменений — в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии.

Кроме того, для контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей предусматривается введение "ряда льгот и послаблений".

Например, по данным "Коммерсанта", для жителей юго-востока страны будет упрощён порядок получения украинских пенсий и увеличен до 180 кг вес грузов, перевозимых через линию разграничения (нынешний лимит составляет 50 кг на одну легковушку. — Прим. ред.).