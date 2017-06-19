У Lada Vesta может появиться конкурент от Kia

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У Lada Vesta может появиться конкурент от Kia

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Lada Vesta. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Новый автомобиль корейского автогиганта отличается увеличенными габаритами и топливным баком.

Компания Kia готова бороться за место на российском авторынке. Так, автогигант выходит с обновлением линейки Kia Rio. Как сообщают представители концерна, новая машина отличается увеличенными габаритами и топливным баком. Кроме того, продвинутые комплектации машины снабжены мультимедийным центром.

Кроме того, новые Kia Rio будут на 40 мм шире и на 23 мм длиннее. Новый автомобиль получит увеличенный до 50 л топливный бак и двигатели от Hyundai Solaris, объём которых 1,4 и 1,6 литра.

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