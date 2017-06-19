В пассажирский самолёт из Стамбула в Тбилиси ударила молния

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В пассажирский самолёт из Стамбула в Тбилиси ударила молния

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Фото: flickr.com

Как сообщается, лайнер был вынужден вернуться в аэропорт, так как начались проблемы с управлением.

Молния ударила в лайнер перевозчика Atlas global, который направлялся из Стамбула в Тбилиси. В результате пилотам пришлось разворачиваться и сажать воздушное судно в аэропорту Ататюрка.

— Через 15–20 минут после взлёта все заметили яркий свет, и молния ударила по самолёту. После этого начались проблемы с управлением, следовательно, пилот принял решение вернуться обратно в аэропорт, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев.

В результате произошедшего никто не пострадал. Как сообщают пассажиры, самолёт всё же получил повреждения.

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