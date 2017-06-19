Клинцевич счёл атаку США на сирийский Су-22 провокацией против России

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности уверен, что действия коалиции не что иное, как акт агрессии.

— Понятно, что ни о какой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причём провоцируют прежде всего Россию, — цитирует РИА "Новости" Франца Клинцевича.

По словам сенатора, Соединённые Штаты при Дональде Трампе становятся источником "нового уровня опасности не только на Ближнем Востоке, но и во всём мире".

Как ранее сообщал Лайф, 18 июня на севере Ракки коалиция во главе с США сбила самолёт ВВС САР. Как заявили в сирийском военном ведомстве, факт уничтожения самолёта коалицией говорит о том, что "они координируют свои действия с ИГИЛ*".

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.