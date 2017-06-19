В США попытались сорвать спектакль "Юлий Цезарь" с "Дональдом Трампом"

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В США попытались сорвать спектакль "Юлий Цезарь" с "Дональдом Трампом"

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Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Правоохранители задержали активистку, которая выбежала на сцену и мешала актёрам.

Полиция Нью-Йорка арестовала 24-летнюю Лору Лумер, которая во время показа спектакля "Юлий Цезарь" в Public Theater выбежала на сцену с криками "Остановите насилие", сообщают местные СМИ. В постановке главную роль играет актёр, загримированный под президента США.

При этом в зале находилось несколько её сторонников, которые поддержали девушку аплодисментами. Всех активистов вывели из здания театра. А девушке предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.

Премьера спектакля состоялась в конце мая. Главным её героем является мужчина со светлыми волосами в деловом костюме и со значком, на котором изображён американский флаг.

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