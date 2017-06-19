В Верховной раде заявили, что Порошенко вылетел в США на переговоры с Трампом

Об этом сообщил нардеп от Блока Петра Порошенко, однако официальной информации ни от Вашингтона, ни от Киева не поступало.

Украинский президент Пётр Порошенко вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский, передают местные СМИ.

Стоит отметить, что официально эту информацию пока не подтвердили ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Ожидается, что переговоры лидеров двух стран состоятся либо сегодня вечером, либо завтра.

О возможной встрече Трампа с Порошенко стало известно 15 июня. В украинском МИД пояснили, что в повестке переговоров значатся вопросы минских договорённостей, двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также помощи украинским реформам.