Житель Кузбасса натравил ротвейлера на клиентов бара и бойца Росгвардии

Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что нарушителем оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель.

Житель Междуреченска Кемеровской области пришел в местный бар с ротвейлером без намордника и поводка. В какой-то момент между ним и посетителями питейного заведения возникла ссора, в ходе которой владелец пса натравил своего питомца на клиентов бара. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя областного управления Росгвардии Дмитрия Керсановского, в итоге от укусов животного пострадали мужчина и женщина.

После того как ротвейлер покусал посетителей бара житель Кузбасса в спешке покинул питейное заведения. Его удалось задержать только во дворе у входа в подъезд. Бойцы Росгвардии потребовали, чтобы мужчина остановился. Однако в ответ он натравил пса и на сотрудников правоохранительных органов.

— Агрессивное животное бросилось на стража порядка. Прапорщик полиции в соответствии с федеральным законом "О войсках национальной гвардии" применил табельное оружие для обезвреживания животного, — пояснил Керсановский.

Владелец собаки также попытался оказать сопротивление, однако его обезвредили и задержали.