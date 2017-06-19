Россияне во время отпусков изменяют меньше, чем китайцы и румыны

Более половины участников опроса из России никогда не заводили курортных романов.

Изменить своей второй половине во время отпуска готовы 29% россиян. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на данные крупного туристического поисковика Momondo.

Россияне также оказались самыми ревнивыми: только 28% разрешают своим партнёрам путешествовать в одиночку.

Отмечается, что 68% опрошенных из России никогда не заводили курортных романов.

Всего в исследовании участвовало 25 тысяч туристов из 23 стран мира. Главными изменщиками оказались жители Швейцарии — 41%, второе место заняли финны, а тройку замыкают итальянцы.