Россияне во время отпусков изменяют меньше, чем китайцы и румыны

Изменить своей второй половине во время отпуска готовы 29% россиян. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на данные крупного туристического поисковика Momondo.
Россияне также оказались самыми ревнивыми: только 28% разрешают своим партнёрам путешествовать в одиночку.
Отмечается, что 68% опрошенных из России никогда не заводили курортных романов.
Всего в исследовании участвовало 25 тысяч туристов из 23 стран мира. Главными изменщиками оказались жители Швейцарии — 41%, второе место заняли финны, а тройку замыкают итальянцы.
- Популярные
- По времени