Саакашвили в Кривом Роге встретили сырыми яйцами и зелёнкой

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Саакашвили в Кривом Роге встретили сырыми яйцами и зелёнкой

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Двое неизвестных напали на грузинского политика во время возложения цветов к памятнику ветеранам АТО.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал под "обстрел" сырыми яйцами и зелёнкой, передаёт издание Dnepr24. Всё произошло в Кривом Роге, куда он прибыл, чтобы проинспектировать ход прокурорской проверки по факту превышения полномочий со стороны членов горсовета.

<p>Фото: Dnepr24</p>

Свой визит в Кривой Рог бывший политик, а ныне ведущий ток-шоу, начал с возложения цветов к памятнику ветеранам АТО. Тут-то его и настигли первые "снаряды": в Саакашвили полетели яйца, но лишь одно из них достигло цели. Затем неизвестный подбежал к экс-губернатору поближе и выплеснул флакончик зелёнки ему на рубашку.

К слову, сам Саакашвили заявил, что обиды на хулиганов не держит.

— Вот меня и приняли в Партию зелёных, — пошутил он.

Одному из нападавших скрыться не удалось. Его скрутили полицейские и доставили в отделение.

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