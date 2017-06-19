Общественную палату возглавил главный редактор журнала "Эксперт"

Кандидатура Валерия Фадеева была единственной выдвинутой на пост руководителя ОП Советом старейшин палаты.

Сегодня Общественная палата РФ шестого созыва на своём первом пленарном заседании избрала нового главу. Им стал журналист Валерий Фадеев.

После объявления результатов голосования секретарь ОП предыдущего созыва Вячеслав Бочаров заявил о двоих воздержавшихся, одним из которых был сам Фадеев.

Также в рамках заседания были избраны первый замсекретаря Общественной палаты — Вячеслав Бочаров, три замсекретаря — Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе, Александр Точенов и почётный секретарь ОП — академик Евгений Велихов.