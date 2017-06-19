Бразильские футболисты Халк и Оскар устроили побоище на матче в Китае

Спровоцировал потасовку Оскар, который дважды нарочно попал мячом по соперникам. Халк пытался разнимать драчунов.

В настоящую драку перешёл футбольный матч в рамках чемпионата Китая между клубами "Гуанчжоу Фули" и "Шанхай СИПГ". Участниками драки стали бразильские футболисты Халк (ранее игрок "Зенита") и Оскар (в прошлом выступал за "Челси"). Оба — игроки клуба "Шанхай СИГП". Видеоролик с дракой опубликовал в своём "твиттере" корреспондент "Советского спорта" Руслан Абушкин. Примерно на 20-й секунде ролика на поле начинается потасовка, а уже спустя несколько мгновений все футболисты слипаются в настоящий клубок.

Драка в матче чемпионата Китая с участием Оскара и Халка pic.twitter.com/pdOSVT8xZa — Руслан Абушкин (@abushkin) June 18, 2017

Спровоцировал потасовку Оскар, который дважды нарочно попал мячом по соперникам. Халк пытался разнимать драчунов. Встреча прошла в Гуанчжоу в воскресенье и завершилась со счётом 1:1.