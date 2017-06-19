Скончался актёр из "Клиники" и "Она написала убийство"

Согласно предварительной информации, причиной его смерти стали осложнения из-за диабета.

Американский актёр Стивен Фёрст скончался в возрасте 63 лет, в Мурпарке, штат Калифорния. О трагедии рассказал его сын Нейтан, сообщает The Guardian.

В качестве предварительной причины смерти называют осложнения, возникшие на фоне диабета.

— Для него было большой честью сниматься в кино, ему нравилась эта работа, — рассказал Нейтан.

Фёрст стал известным после того, как сыграл в "Зверинце" Джона Лэндиса. Кроме того, он снимался в "Команде мечты" и сериалах "Секретный агент Макгайвер", "Вавилон 5", "Она написала убийство", "Как в кино", "Клиника". Также он озвучивал героев "Тимона и Пумбы".