Jet Airways подарила пожизненный "проездной" ребёнку, родившемуся в самолёте

Роды женщины начались прямо на борту самолёта, выполнявшего рейс из Саудовской Аравии в Индию. Рейс был перенаправлен, но члены экипажа осознали, что вовремя приземлиться не успеют.

Новорождённый мальчик получил пожизненный "проездной" на рейсы индийской авиакомпании Jet Airways. Мама ребёнка родила его прямо на борту самолёта, выполнявшего рейс из Саудовской Аравии в Индию, пишет Daily Mail.

Женщина по имени Джоси Сисимол села на борт самолёта будучи на 30-й неделе беременности. Прямо в полёте у женщины начались роды. Самолёт объявил режим ЧП, рейс был перенаправлен в Мумбаи, но экипаж осознал, что не успеет долететь вовремя.

Роды малыша прошли успешно. Мальчик и мама были доставлены в больницу сразу после посадки.