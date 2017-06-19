Jet Airways подарила пожизненный "проездной" ребёнку, родившемуся в самолёте

Новорождённый мальчик получил пожизненный "проездной" на рейсы индийской авиакомпании Jet Airways. Мама ребёнка родила его прямо на борту самолёта, выполнявшего рейс из Саудовской Аравии в Индию, пишет Daily Mail.
Женщина по имени Джоси Сисимол села на борт самолёта будучи на 30-й неделе беременности. Прямо в полёте у женщины начались роды. Самолёт объявил режим ЧП, рейс был перенаправлен в Мумбаи, но экипаж осознал, что не успеет долететь вовремя.
Роды малыша прошли успешно. Мальчик и мама были доставлены в больницу сразу после посадки.
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