Также ученикам расскажут о современной истории Украины, включая изучение войны в Донбассе.

Министерство образования Украины готовит изменения школьной программы для старших классов средних школ. Как сообщает украинское издание "Вести", сразу ряд новых учебных направлений появится в школьных программах. Например, в рамках уроков литературы будут дополнительно изучаться произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич и Юрия Андруховича. Примечательно, что последний известен своим высказыванием о русском языке, который сравнил с "языком блатняка и попсы".

Кроме того, теперь украинским старшеклассникам предстоит ознакомиться с работами члена партии "СС Галичина" Василя Шкляра и с работами автора книги "Полевые исследования украинского секса" Оксаны Забужко.

В рамках уроков физкультуры теперь планируется преподавать регби, корфбол, степ-аэробику и чирлидинг.

На уроках "Украина и мир" детям будут рассказывать о Соглашении об ассоциации Украины с ЕС и безвизовом режиме с Евросоюзом. Кроме того, школьникам хотят преподавать опыт работы основателей компании Apple Стива Джобса и Стива Возняка, отмечая, что последний имеет украинские корни.

Изменения коснутся и уроков истории. Школьникам будут преподавать современную историю Украины. В частности, о войне в Донбассе, где главным виновником конфликта будет названа Россия. Как отмечают украинские СМИ, данное изменение школьной программы вызвало больше всего критики у учителей. Педагоги считают, что информации о войне в стране и так много и она слишком политизирована, из-за чего введение этого вопроса и на школьном уровне может лишь навредить детям.