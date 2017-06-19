В Японии 70-летняя пенсионерка перепутала газ с тормозом и протаранила больницу

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В Японии 70-летняя пенсионерка перепутала газ с тормозом и протаранила больницу

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Фото © Flickr/Kiks Balayon

Женщина заехала на первый этаж здания, хотя изначально планировала поставить авто на стоянку.

В Токио 70-летняя женщина планировала поставить авто на стоянку, но перепутала газ с тормозом, из-за чего наполовину заехала в фойе больницы, сообщают местные СМИ.

В самом фойе, как отмечается, в тот момент не было персонала или больных. В результате пострадала только сама водитель: она получила несколько царапин. Жизни пенсионерки ничего не угрожает.

Это уже не первое подобное ДТП в Японии, виновником которого становится пенсионер. Так, в начале мая женщина врезалась в первый этаж больницы. В результате травмы получили 13 человек.

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