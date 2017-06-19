Гройсман обещает, что следующий отопительный сезон на Украине будет качественным

Также на совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону глава Минэнерго Игорь Насалик рассказал о количестве накопленного угля и газа.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что страна пройдёт следующий отопительный сезон стабильно и качественно.

— В 2016-м мы подготовились, накопили ресурсы, чтобы нормально пройти прошлый отопительный сезон. Сезон 17/18 пройдём нормально, стабильно, качественно, — уверяет в микроблоге политик.

В понедельник Гройсман проводит совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. Ранее в ходе мероприятия глава Минэнерго Игорь Насалик рассказал, что Украина накопила 10,8 миллиарда кубометров газа и 2,7 миллиона тонн угля. По словам руководителя ведомства, подготовка к отопительному сезону опасений не вызывает.

Напомним, что из-за блокады поставок антрацитовой группы угля из Донбасса со стороны радикалов на Украине действуют чрезвычайные меры в энергетике.