Гройсман обещает, что следующий отопительный сезон на Украине будет качественным

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что страна пройдёт следующий отопительный сезон стабильно и качественно.
— В 2016-м мы подготовились, накопили ресурсы, чтобы нормально пройти прошлый отопительный сезон. Сезон 17/18 пройдём нормально, стабильно, качественно, — уверяет в микроблоге политик.
В понедельник Гройсман проводит совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. Ранее в ходе мероприятия глава Минэнерго Игорь Насалик рассказал, что Украина накопила 10,8 миллиарда кубометров газа и 2,7 миллиона тонн угля. По словам руководителя ведомства, подготовка к отопительному сезону опасений не вызывает.
Напомним, что из-за блокады поставок антрацитовой группы угля из Донбасса со стороны радикалов на Украине действуют чрезвычайные меры в энергетике.
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