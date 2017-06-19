Главу ФМС Зеленограда задержали за получение взятки в 2 млн рублей

Сообщается, что Ксения Бердникова взяла кругленькую сумму у местных бизнесменов за постановку на учёт мигрантов.

33-летняя глава миграционной службы Зеленограда задержана за получение взятки, передаёт телеграм-канал Mash.

— Женщина-полицейский будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание, установленное действующим законодательством. Ряд её руководителей будет привлечён к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как ранее сообщал Лайф, член Адвокатской палаты Москвы Фёдор Исмаилов шантажировал Бердникову и вымогал у неё шесть миллионов рублей. Он обещал рассказать о квартирах и домах, купленных за время службы главой ФМС Зеленограда. Юрист был задержан, и ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество".

Однако, как удалось выяснить, 33-летней Ксении Бердниковой действительно есть чем похвастать помимо высокого поста: члены её семьи оказались владельцами четырёх квартир, двух домов и четырёх земельных участков.