Путин назначил нового посла России в Турции

Эту должность занял Алексей Ерхов, который ранее был генеральным консулом РФ в Стамбуле.

Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Турции стал Алексей Ерхов. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ерхов ранее занимал должность генерального консула России в Стамбуле. В последнее время он работал директором департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Как ранее сообщал Лайф, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года. Его застрелили на открытии выставки в Анкаре.