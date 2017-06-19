Курс евро впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

Мировые валюты растут на фоне снижения нефтяных котировок после публикаций о росте числа буровых установок в США.

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 19 июня, курс евро подрос на 33 копейки и превысил 65 рублей впервые с 1 февраля. В 11:01 по Москве европейская валюта торговалась с отметки в 65 рублей и 1 копейку.

Доллар, в свою очередь, обновил максимум с 18 мая, поднявшись выше 58 рублей, следует из данных Московской биржи.

Эксперты объясняют, что курсы мировых валют растут на фоне снижения цен на нефть. В 11:10 мск баррель нефти марки Brent стоил $47,20, потеряв 0,36% к предыдущему закрытию. Нефтяные котировки падают после сообщений о росте числа буровых установок в США, передаёт Reuter.