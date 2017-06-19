Итальянец убил русскую невесту и её нового бойфренда из ревности

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Итальянец убил русскую невесту и её нового бойфренда из ревности

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Убийца сам сообщил стражам порядка о произошедшем, позвонив в полицию по телефону. На первом же допросе мужчина воспользовался правом хранить молчание.

50-летний Стефано Перале позвал на ужин свою бывшую 30-летнюю невесту Анастасию Шакурову и её нового молодого человека — 31-летнего Биаджио Джуниора Буономо. Во время ужина Перале отравил пару наркотическими веществами, а после задушил девушку, а молодого человека забил палкой, пишет Romagna Noi.

Предумышленное убийство было совершено вчера вечером на окраине Местре, недалеко от Венеции. О произошедшем сообщил сам убийца, позвонив в полицию по телефону. На первом же допросе мужчина воспользовался правом хранить молчание.

Снимок Стефано Перале из "Фейсбука".

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