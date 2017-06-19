При зачистке Марави от боевиков военные нашли метамфетамин на 5 млн долларов

При зачистке города Марави от боевиков филиппинские военные обнаружили крупную партию наркотиков. Как сообщает агентство Reuters, предварительная стоимость запрещённых веществ — пять миллионов долларов.
Командующий силами западного района провинции Минданао Карлито Галвес рассказал, что в отбитом у боевиков доме нашли 11 мешков метамфетамина. Кроме того, на кухне хранилось четыре автомата.
Военные считают, что эта находка в очередной раз доказывает тот факт, что террористы принимают участие в незаконной торговле наркотиками.
- Популярные
- По времени