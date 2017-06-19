При зачистке Марави от боевиков военные нашли метамфетамин на 5 млн долларов

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При зачистке Марави от боевиков военные нашли метамфетамин на 5 млн долларов

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Фото: © REUTERS/Erik De Castro

Всего в отбитом у террористов доме хранилось 11 мешков с наркотиками и четыре автомата. Всё это обнаружили на кухне.

При зачистке города Марави от боевиков филиппинские военные обнаружили крупную партию наркотиков. Как сообщает агентство Reuters, предварительная стоимость запрещённых веществ — пять миллионов долларов.

Командующий силами западного района провинции Минданао Карлито Галвес рассказал, что в отбитом у боевиков доме нашли 11 мешков метамфетамина. Кроме того, на кухне хранилось четыре автомата.

Военные считают, что эта находка в очередной раз доказывает тот факт, что террористы принимают участие в незаконной торговле наркотиками.

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