В Мексике фермер умер после того, как свинья откусила ему гениталии и три пальца

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В Мексике фермер умер после того, как свинья откусила ему гениталии и три пальца

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Фото: ©РИА Новости / Александр Кондратюк

Мужчину госпитализировали сразу после стычки с животным, но медики не смогли остановить распространение инфекции.

Фермер из мексиканского города Сан-Лукас-Охитлан скончался после пьяной драки со своей свиньёй, пишет издание Metro.

60-летний Мигель Аная Пабло, будучи пьяным, решил наброситься на животное. В ответ свинья сбила фермера с ног, после чего откусила его гениталии и три пальца на правой руке.

Мужчина скончался в больнице через несколько дней, так как медики не смогли остановить распространение инфекции.

Все обстоятельства смерти фермера будут установлены после дополнительной экспертизы.

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