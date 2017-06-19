Названы бренды, снизившие цены на свои автомобили в России

Сразу несколько моделей Toyota, Audi и Lexus стали доступнее для россиян. А Honda, Hyundai и KIA, напротив, изменили цены в сторону повышения.

Сразу несколько крупных автопроизводителей в прошлом месяце снизили цены на свою продукцию на российском рынке. Об этом свидетельствует результат исследования аналитического агентства "Автостат".

В частности, Toyota снизила цены на седан Corolla (от 3,8 до 5,1%), Camry подешевел на 2,5–5,5%, а кроссовер RAV4 — на 3,4–5,2%.

У Audi стал доступнее кроссовер Q7 в комплектациях Business, Comfort, Sport. Экономия составила порядка 2%.

Lexus порадовал поклонников снижением цен на кроссовер NX 200 (в среднем на 4%), NX 200t (около 3,5%), RX 200t (в среднем на 3%), также GX 460 (рекордные 6,2%).

Однако некоторые производители, напротив, увеличили цены на ряд моделей. Среди них Honda Pilot (подорожание до 1,5%), Hyundai Solaris (на 4,3%), KIA Soul (повышение в среднем на 1,5 %) и KIA Sportage (на 1–1,6% — в зависимости от комплектации).