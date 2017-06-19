Порошенко наградил орденом Яценюка за "укрепление авторитета Украины в мире"

Государственную награду от президента Украины получил и глава украинского МИД Павел Климкин.

Президент Украины Пётр Порошенко постановил наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Информация об этом появилась на официальном сайт главы Украины.

— За значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским союзом безвизового режима, укрепление международного авторитета Украины, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм, — обосновывается в документе награждение.

Отмечается, что награды за те же заслуги получили ещё восемь человек. Среди них оказались глава МИД Украины Павел Климкин и заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев. Им были вручены ордена "За заслуги" III степени.

Как ранее сообщал Лайф, в середине мая экс-глава Правительства Украины Арсений Яценюк посетил США, где обратился к конгрессу с просьбой поставить на Украину оружие.