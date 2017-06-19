"Раменский стрелок" на войне в Чечне был членом похоронного отряда

Игорь Зенков, расстрелявший четырёх человек в подмосковном Кратове, принимал участие в чеченской кампании.

У Игоря Зенкова, убившего четырёх человек, нашли фотоархив. В 1995 году он воевал в Чечне. Как выяснилось, в боях "раменский стрелок" не участвовал, а разбирал завалы и грузил тела погибших бойцов в холодильники. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Отметим, что результаты состояния психического здоровья мужчины будут получены не раньше, чем через полгода. Сейчас со снимками работает комиссия специалистов.

Как ранее сообщал Лайф, 10 июня житель Кратова открыл беспорядочную стрельбу из винтовки по соседям. Четыре человека скончались. Прибывших на место ЧП стражей порядка он закидывал гранатами. Как стало известно позднее, мужчина покончил с собой во время штурма Росгвардии.