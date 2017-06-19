Лучший боксёр РФ среди юниоров собирает деньги по соседям, чтобы попасть на ЧМ

Спортсмен рассказал, что уже третий год подряд ему приходится самому искать средства, чтобы попасть на соревнования.

В Нижегородской области 15-летний трёхкратный чемпион страны по тайскому боксу вынужден собирать деньги по соседям, чтобы защитить честь страны на чемпионате мира.

Никита Чернов из посёлка Красные Баки показывает лучшие результаты в своём возрасте во всём мире, но, несмотря на это, трудности с поиском денег на поездки возникают уже третий год подряд.

— Они спонсируют больших спортсменов, им выделяют то есть деньги, а маленьких — нет, — рассказывает юный боксёр. — То есть мне самому надо найти деньги, чтобы поехать на чемпионат мира.

Тренер чемпиона Андрей Сапко подтвердил, что таким образом приходится собирать средства не в первый раз.

— Что-то не так у нас в этом деле, видимо, потому что деньги выделяются на что-то другое. Сложно с этим: один депутат даст, администрация, ещё кто-то — с миру по нитке собираем, — рассказал Сапко.

Чиновники разводят руками — мол, очевидно, парень должен выступать, ведь он лучший в своей категории. Однако денег, чтобы отправить Никиту на чемпионат мира, найти не могут.