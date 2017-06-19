"Мисс Бум-Бум" поддержала сборную России по футболу очередной фотосессией

27-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес пристально следит за Кубком конфедераций в России.

Сначала "мисс Бум-Бум" отметила в своём "инстаграме" победу наших над Новой Зеландией со счётом 2:0.

А сегодня ночью сфотографировалась в другой форме сборной России — бордового цвета.

Надеемся, такая мотивация поможет россиянам добиться нужного результата в матче второго тура группового этапа против Португалии 21 июня.

"Мисс Бум-Бум" — ежегодный бразильский конкурс красоты, на котором определяется обладательница лучших ягодиц страны. Сюзи Кортес завоевала это звание в 2015 году и уже не раз фотографировалась в футболке сборной России.