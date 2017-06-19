Блогеры сварили "автоспиннер" из трёх "Жигулей"

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Блогеры сварили "автоспиннер" из трёх "Жигулей"

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Для эксперимента использовали автомобили ВАЗ-2109, два из которых были соединены ранее.

Авторы ютуб-канала "Гараж 54" соорудили свой "автоспиннер" из трёх автомобилей ВАЗ-2109. Видео набрало более полумиллиона просмотров за несколько дней.

— Машины сварить получилось, выглядит это всё как настоящий спиннер. Но такого же сумасшедшего вращения мы почему-то не добились, — отметил автор ролика.

Ранее блогеры уже проводили различные эксперименты с авто. Так, они засовывали картофель в глушитель, использовали бутылки от лимонада вместо покрышек и даже создавали авто, работающее на дровах.

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