Блогеры сварили "автоспиннер" из трёх "Жигулей"

Для эксперимента использовали автомобили ВАЗ-2109, два из которых были соединены ранее.

Авторы ютуб-канала "Гараж 54" соорудили свой "автоспиннер" из трёх автомобилей ВАЗ-2109. Видео набрало более полумиллиона просмотров за несколько дней.

— Машины сварить получилось, выглядит это всё как настоящий спиннер. Но такого же сумасшедшего вращения мы почему-то не добились, — отметил автор ролика.

Ранее блогеры уже проводили различные эксперименты с авто. Так, они засовывали картофель в глушитель, использовали бутылки от лимонада вместо покрышек и даже создавали авто, работающее на дровах.