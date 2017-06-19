Владимир Путин утвердил поправки в Трудовом кодексе

Согласно документу, отныне сверхурочная работа должна будет оплачиваться в повышенном размере.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Информация об этом была размещена на официальном сайте Кремля. Документ регулирует порядок установления неполного рабочего дня, включая вопросы предоставления работникам перерывов на отдых.

Согласно документу, отныне будет конкретизирован порядок учёта сверхнормативной работы в выходные и нерабочие праздничные дни, которая должна оплачиваться в повышенном размере. Также документ вводит норму, по которой трудящемуся на условиях неполного рабочего времени может устанавливаться ненормированный рабочий день только в том случае, если в трудовом договоре между ним и работодателем установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём или сменой.