В Англии полиция пыталась усмирить двух свиней, устроивших пробку на трассе

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В Англии полиция пыталась усмирить двух свиней, устроивших пробку на трассе

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Одну из свинок вернули на ближайшую ферму, с которой она и сбежала. А вот хозяин второго животного пока не найден.

На трассе в английском графстве Гэмпшир водители были вынуждены отстоять огромную пробку из-за того, что две свиньи выбежали на дорогу. Полицейские приехали на место, чтобы усмирить животных и нормализовать движение. Многие автомобилисты покинули свои машины, чтобы помочь стражам порядка. Видео с усмирением разбушевавшихся свинок выложила одна из очевидиц.

Одну из свинок вернули на ближайшую ферму, с которой она и сбежала. А вот откуда взялось второе животное — пока не известно. Полицейские разыскивают хозяина свиньи.

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