Блаттер сравнил информатора WADA Степанову с ябедой в школе

Бегунья сбежала жить и тренироваться в США после того, как донесла на российских легкоатлетов.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал информатора WADA Юлию Степанову, сравнив российскую бегунью со школьной ябедой. Об этом сообщает газета The Guardian.

— Теперь все говорят, что это позор, что она не была допущена, потому что она информатор. Скоро информаторам будет позволено всё. Но, если вы информатор, это неправильно. В школе если кто-то из учеников был информатором у учителя, тогда… Вообще, информаторы похожи на ябед в школе, — пояснил бывший глава Международной федерации футбола.

Как ранее сообщалось, Юлия Степанова и её муж Виталий стали главными информаторами авторов фильма о допинге среди российских легкоатлетов.