Путин выразил соболезнования президенту Португалии в связи с лесными пожарами

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибло не менее 60 человек, ещё десятки получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнований главе Португалии Марселу Ребелу ди Созе в связи с трагедией в стране, где из-за лесных пожаров погибло более 60 человек.

— Президент также направил телеграмму соболезнований президенту Португалии в связи с трагическими последствиями природных бедствий — пожаров, которые унесли десятки жизней, — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Марселу Ребелу ди Соза объявил в стране трехднёвный траур до 20 июня включительно. Огонь вспыхнул в округе Лейрия из-за жары. Точных данных о разрушениях пока нет.