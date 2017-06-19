Путин выразил соболезнования президенту Португалии в связи с лесными пожарами

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнований главе Португалии Марселу Ребелу ди Созе в связи с трагедией в стране, где из-за лесных пожаров погибло более 60 человек.
— Президент также направил телеграмму соболезнований президенту Португалии в связи с трагическими последствиями природных бедствий — пожаров, которые унесли десятки жизней, — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Марселу Ребелу ди Соза объявил в стране трехднёвный траур до 20 июня включительно. Огонь вспыхнул в округе Лейрия из-за жары. Точных данных о разрушениях пока нет.
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