Эрик Давидыч заявил, что на нём в СИЗО испытывают лекарства

После "тюремного эксперимента" у лидера автомобильного сообщества "Смотра.ру" чуть не остановилось сердце, утверждают его адвокаты.

Защита Эрика Китуашвили запросила медкарту своего подзащитного, сообщает паблик Mash. В ней оказалось 90 листов с описанием 12 хронических заболеваний. В частности, в документе было указано, что ещё в сентябре прошлого года лидеру автомобильного сообщества "Смотра.ру" было назначено два серьёзных обследования — МРТ и ЭЭГ головного мозга. Однако за восемь месяцев ни одного из обследований ему проведено не было.

Вместо этого, как утверждают адвокаты, на автоблогере испытывают различные лекарства. Более того, "тюремные эксперименты" уже привели к нарушению сердечной деятельности у Китуашвили. По словам юристов, недавно у него резко понизилось давление и едва не произошла остановка сердца.

Так, 12 мая сразу же после судебного заседания в конвойном помещении суда Эрик Китуашвили потерял сознание, ему была вызвана скорая помощь. А 13 июня после суда у него также было зафиксировано полуобморочное состояние, в котором его и посадили в автозак.

— Приступ произошёл после применения таблеток, которые ему дала медработник СИЗО. То есть над ним буквально ставят эксперименты, — уточняет его адвокат Андрей Ромашов.

Напомним, 22 февраля прошлого года Тверской районный суд Москвы вынес решение об аресте основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили. Ему было предъявлено обвинение в хищении денежных средств одной из страховых компаний в особо крупном размере.