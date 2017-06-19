Песков: Путин никоим образом не вмешивается в спор "Роснефти" и АФК "Система"

По данным СМИ, члены совета директоров АФК "Система" пожаловались российскому лидеру на иск "Роснефти".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал жалобу независимых членов совета директоров АФК "Система" на иск "Роснефти". По его словам, спор реализуется в судебной плоскости, глава государства Владимир Путин не вмешивается в этот процесс.

— Что касается спора "Роснефти" с АФК "Система", то он реализуется в судебной плоскости, и, конечно, Владимир Путин никоим образом не может вмешиваться в этот процесс, — пояснил Песков.

По данным СМИ, члены совета директоров попросили главу государства обратить внимание на "тревожную ситуацию" в связи с тем, что "Роснефть" и "Башнефть" подали иск в отношении АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей.