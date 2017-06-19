Путин проведёт отдельное совещание по демографии в Кремле

Сегодня президент России Владимир Путин проведёт в Кремле отдельное совещание по демографической политике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Вы знаете, что тема всплывала на недавней прямой линии, — пояснил официальный представитель Кремля. — Путин аргументировано рассказывал о демографической яме, в которую мы по объективным причина входим.
Песков рассказал, что у российского лидера на сегодня также намечен международный телефонный разговор и встреча в неформальной обстановке с президентом Киргизии, который прибудет в Москву.
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