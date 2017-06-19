Путин проведёт отдельное совещание по демографии в Кремле

В нём примут участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Минтруда Максим Топилин, зампред Правительства РФ Ольга Голодец, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Счётной палаты Татьяна Голикова и другие.

Сегодня президент России Владимир Путин проведёт в Кремле отдельное совещание по демографической политике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что тема всплывала на недавней прямой линии, — пояснил официальный представитель Кремля. — Путин аргументировано рассказывал о демографической яме, в которую мы по объективным причина входим.

Песков рассказал, что у российского лидера на сегодня также намечен международный телефонный разговор и встреча в неформальной обстановке с президентом Киргизии, который прибудет в Москву.