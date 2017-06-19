"Этот фильм стоит особняком". В Кремле высказались о ленте Стоуна про Путина

По словам Дмитрия Пескова, у президента России редко получается посмотреть фильмы о себе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает, сможет ли Владимир Путин ознакомиться с фильмом Оливера Стоуна о себе из-за плотного рабочего графика, однако этот фильм для него "стоит особняком".

— Президент говорил неоднократно, что так и не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы. Но этот фильм стоит особняком. Не знаю, будет смотреть или нет, но могу сказать: вечером неформальный ужин с Атамбаевым. Скорее всего, два президента засидятся до позднего времени, а фильм после программы "Время". Не знаю, получится у президента или нет, — рассказал журналистам Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Лайф, 19 июня Первый канал покажет русскоязычную версию первой серии нового документального фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".