В Кремле прокомментировали продление санкций против Крыма

Пресс-секретарь президента заявил, что эти ограничения наносят вред не только РФ, но и странам-инициаторам.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что реакция Кремля на продление экономических санкций ЕС против Крыма негативная.

— Мы по-прежнему не согласны с этими санкциями, считаем нелегитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами, — заявил представитель Кремля.

Ранее Лайф писал, что Евросоюз продлил санкции против Крыма на год. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня. Речь идёт о запрете импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, а также санкций на ввоз в Крым ряда товаров. Помимо того, Евросоюз запретил инвестиции в экономику полуострова.