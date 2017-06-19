В Кремле прокомментировали продление санкций против Крыма

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В Кремле прокомментировали продление санкций против Крыма

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

Пресс-секретарь президента заявил, что эти ограничения наносят вред не только РФ, но и странам-инициаторам.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что реакция Кремля на продление экономических санкций ЕС против Крыма негативная.

— Мы по-прежнему не согласны с этими санкциями, считаем нелегитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами, — заявил представитель Кремля.

Ранее Лайф писал, что Евросоюз продлил санкции против Крыма на год. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня. Речь идёт о запрете импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, а также санкций на ввоз в Крым ряда товаров. Помимо того, Евросоюз запретил инвестиции в экономику полуострова.

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