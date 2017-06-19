НАТО провело военные учения "Удар саблей" в Прибалтике

Цель учений — оборона сухопутного коридора между Калининградской областью и Белоруссией. Противниками выступили воображаемые "ботнийцы".

Войска НАТО провели учения "Удар сабли — 2017" на польско-литовской границе. В "обороне" так называемого Сувалкского коридора (пути в 60 миль, отделяющего Калининградскую область от "союзницы Москвы" Белоруссии) участвовали служащие армии Британии, пишет The Daily Telegraph.

НАТО считает Сувалкский коридор слабым местом своего восточного фланга. В случае войны российские войска смогут начать наступление именно здесь и быстро отрезать прибалтийские государства от остальных стран НАТО, пишет издание.

Роль вражеских войск во время учений выполняла литовская армия. Бойцам было дано условное название "ботнийцы", под которым подразумевались, конечно, российские военные.