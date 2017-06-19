Песков рассказал, посетит ли Путин игру Кубка конфедераций 21 июня

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, у Владимира Путина довольно напряжённый график в будни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимира Путина, вероятнее всего, не будет на игре Кубка конфедераций 21 июня, в рамках которой встретятся сборные России и Португалии.

— 21 июня у Владимира Путина напряжённый график, по времени выходит, что пока он не успевает. В будни тяжело выбираться, — отметил Дмитрий Песков.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют 21 июня на стадионе "Спартак" с действующими чемпионами Европы. Накануне российская сборная прилетела в Москву.