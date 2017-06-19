В Кремле намерены изучить план Порошенко о "мирной реинтеграции" Донбасса

По словам Дмитрия Пескова, необходимо изучить документ, который прорабатывается на Украине, и понять, насколько он соответствует Минску-2.

В Кремле намерены изучить планы Киева о "мирной реинтеграции" Донбасса на соответствие минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нужно понять, о чём идёт речь, какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в минских договорённостях. Надо понять, насколько всё это учтено в документе, который разрабатывается, — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, у Москвы пока нет детальной информации.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в Киеве прорабатывается документ, который предусматривает прекращение АТО и введение вместо неё военного положения.