BMW может построить завод в Калининграде

Если стороны достигнут согласия, автомобили будут поставляться как на внутрироссийский рынок, так и за рубеж.

Немецкий автоконцерн BMW может построить полнопрофильный завод в Калининграде, откуда автомобили будут поставляться в другие города России и за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора области Антона Алиханова.

По словам Алиханова, есть все основания полагать, что стороны достигнут согласия.

BMW начала сборку автомобилей в Калининграде на предприятии "Автотор" в 1999 году. Сейчас каждый год там выпускается 37 тысяч автомобилей. Среди них — вся линейка кроссоверов BMW, от Х1 до Х6, а также легковые автомобили 3-й серии (Е90), 5-й серии (F10) и 7-й серии (Е65/66).