С начала года москвичи потратили на внедорожники более 70 миллиардов рублей

При этом общий объём продаж составил 121,2 миллиарда рублей. По абсолютному количеству приобретённых авто лидирует KIA Rio.

Специалисты аналитического агентства "Автостат-инфо" опубликовали информацию о продажах машин в московском регионе за первые четыре месяца текущего года.

Исследователи отметили, что всего продано машин на 121,2 млрд рублей. Первое место по популярности среди москвичей занимают внедорожники (70, 5 млрд). Помимо этого на 3,93 млрд купили 553 люксовых Mercedes-Benz S-класса.

По абсолютному количеству проданных авто первое место занимает KIA Rio — 4658 автомобилей. На них в общей сложности потратили 3,48 миллиарда рублей. Кроме того, в рейтинг вошёл автомобиль Hyundai Solaris с показателем в 3,16 миллиарда рублей.