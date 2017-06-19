Второе место заняла столица зимних Олимпийских игр 2014 года — Сочи. Третье — Нижневартовск.

Столица Чеченской Республики Грозный признан самым безопасным городом России. Рейтинг был составлен порталом Domofond.ru по результатам опросов местных жителей.

Жители Грозного оценили уровень своей защищённости на 8,7 балла из 10, существенно обогнав при этом показатели других городов. Они отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде.

Второе место занял Сочи, поднявшийся на две строчки. На третьем месте оказался Нижневартовск.

В опросе приняли участие 258,441 тысячи россиян из разных уголков страны. Респондентам предлагалось оценить по 10-балльной шкале правдивость утверждения "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток".