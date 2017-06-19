Тереза Мэй: Исполнитель теракта у мечети в Лондоне действовал в одиночку

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Тереза Мэй: Исполнитель теракта у мечети в Лондоне действовал в одиночку

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Тереза Мэй. Фото: © REUTERS/Toby Melville

Водитель грузовика врезался в прихожан, когда те помогали упавшему в обморок пенсионеру.

Водитель грузовика, совершивший наезд на прихожан у мечети на севере Лондона, действовал в одиночку. Об этом сообщила премьер-министр Британии Тереза Мэй, ссылаясь на данные полиции.

— Ненависть и зло такого рода никогда не достигнут успеха, — пояснила глава британского правительства.

Причём Мэй добавила, что полиция отреагировала на сообщение о наезде на прихожан в течение минуты.

Как ранее сообщалось, водитель грузовика наехал на толпу людей, которая помогала мужчине. Последний почувствовал себя плохо из-за жары. В результате ДТП один человек погиб, восемь были госпитализированы.

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